Rússia Unida, partido de Vladimir Putin, lidera eleições parlamentares, seguido pelo Partido Comunista

O partido governante, Rússia Unida, lidera as eleições legislativas, seguido pelo Partido Comunista, de acordo com os resultados preliminares

247 - Em eleições que renovarão a Duma Estatal (câmara baixa do parlamento russo), o partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin obtém quase metade dos votos. O Partido Comunista surpreende e conquista cerca de 20 por cento dos votos pelo sistema proporcional.

Com 80,1% dos votos apurados, o Rússia Unida lidera as eleições legislativas russas com 49,42% dos votos pelo sistema proporcional.

A segunda formação mais votada é o Partido Comunista da Federação Russa (KPRF) com 19,82%.

O Partido Liberal-Democrata (LDPR) está em terceiro lugar com 7,55% dos votos, seguido por Just Russia (7,37%) e New People (5,37%), segundo o RT.

