Rússia vai proibir o fornecimento de petróleo sob contratos com preço máximo e está pronta para cortar produção, diz vice-premiê

Rússia responde ao teto de preço do petróleo estabelecido pelos países do G7 e pela União Europeia

MOSCOU, 23 de dezembro (Sputnik) - A Rússia planeja proibir as entregas de petróleo a países que exigem respeitar o teto de preço do petróleo e está pronta para cortar a produção de petróleo em 5-7% no início de 2023 como uma medida de resposta ao teto de preço imposto pelo Ocidente no petróleo bruto russo, disse o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak na sexta-feira (23).

Novak lembrou do decreto planejado pela Rússia, que responderá ao teto de preço do petróleo estabelecido pelos países do G7 e pela União Europeia.



"A proibição do fornecimento de petróleo e derivados para aqueles países e entidades que exigirão o cumprimento do teto do preço do petróleo nos contratos faz parte desse decreto", disse Novak em entrevista à emissora Russia 24.



"Estamos prontos para reduzir parcialmente a produção [de petróleo]; no início do próximo ano, podemos ter uma redução de cerca de 500.000-700.000 barris por dia. Isso é cerca de 5-7% para nós", disse o vice-primeiro-ministro, acrescentando que esse volume é insignificante, mas "esses riscos existem".

