Rússia vê riscos de confrontos não intencionais com a Otan

Moscou está preocupada com o envolvimento dos estados da Otan na atividade militar da aliança nas áreas do norte edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A Rússia está preocupada com o envolvimento de estados não árticos da Otan na atividade militar da aliança nas áreas do norte e observa riscos de confrontos não intencionais com as forças da aliança no Ártico, disse o embaixador do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Nikolay Korchunov, à TASS.

“A internacionalização das atividades militares da Aliança em altas latitudes, nas quais estão envolvidos estados não-árticos da Otan, não pode deixar de causar preocupação”, disse o diplomata, que também é presidente do Comitê de Altos Funcionários do Conselho do Ártico. “Isso aumenta o risco de incidentes não intencionais, que, além dos riscos de segurança, também podem causar sérios danos ao frágil ecossistema do Ártico”.

Os exercícios militares da Otan no norte da Noruega não ajudam a segurança no Ártico, disse Korchunov. "A atividade recentemente aumentada da Otan no Ártico é motivo de preocupação", disse ele. "Recentemente, outro exercício militar de grande escala da aliança ocorreu no norte da Noruega, o que, em nossa opinião, não contribui para garantir a segurança na região."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os exercícios internacionais de larga escala Cold Response começaram na Noruega em 14 de março e duraram duas semanas. Foram as maiores manobras lideradas pela Noruega desde a década de 1980, disse o Ministério das Relações Exteriores do país. Os exercícios envolveram cerca de 30.000 soldados de 27 estados, incluindo Finlândia e Suécia, que são países parceiros da Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suécia e Finlândia

Se a Suécia e a Finlândia aderirem à Otan, isso prejudicaria a segurança e a confiança no Ártico, disse Korchunov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É claro que a expansão da Otan às custas de países tradicionalmente não-bloco não contribuirá para a segurança e confiança mútua no Ártico, cujo fortalecimento a Rússia tem defendido consistentemente", disse o diplomata, que também é presidente do Comitê de Altos Funcionários no Conselho do Ártico, ao comentar a perspectiva de adesão da Suécia e da Finlândia à Otan.

O diplomata disse que as discussões sobre o assunto estão em andamento em Estocolmo e Helsinque. "Gostaria de observar que o compromisso de longo prazo de Estocolmo e Helsinque com a política de não alinhamento com alianças militares tem sido um fator importante de estabilidade e segurança na região do norte da Europa e no continente europeu como um todo. ", disse Korchunov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anteriormente, o The Times informou, citando fontes, que Helsinque e Estocolmo poderiam solicitar a adesão já no verão. Na quinta-feira, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a Rússia fortaleceria suas fronteiras ocidentais se a Suécia e a Finlândia se juntarem à Otan, e então "não haverá mais conversas sobre um status não nuclear para os países bálticos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE