MOSCOU, TASS – A incapacidade da Shell de comprar gás russo é um efeito colateral das políticas anti-russas de Londres, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à TASS.

"Londres quer ser o líder de tudo que é anti-russo, quer até estar à frente de Washington [neste assunto]. Bem, aqui estão os efeitos colaterais", disse Peskov, comentando o fato de que, em contraste com outros países, o Reino Unido impôs sanções ao Gazprombank e agora não pode pagar pelo gás russo, mesmo em rublos.

A Bloomberg informou na sexta-feira que a Shell provavelmente não poderá pagar pelo gás russo este mês, porque o Reino Unido impôs sanções ao Gazprombank.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, solicitou a transferência de pagamentos de fornecimento de gás para países hostis para rublos, dizendo que Moscou se recusaria a aceitar pagamentos de tais contratos em moedas desacreditadas, incluindo dólares e euros. Ele também encarregou o governo de dar à Gazprom instruções sobre como alterar os contratos atuais. Em 31 de março, Putin assinou um decreto sobre regras de comércio de gás com países hostis, que estipula um novo sistema de pagamento de contratos.

O novo procedimento de pagamento de gás de gasoduto russo em rublos por compradores de países hostis entrou em vigor em 1º de abril. Esses compradores são obrigados a abrir contas especiais em rublos e moeda estrangeira no Gazprombank para pagar pelo fornecimento de gás. A conversão de moeda será realizada nas bolsas russas. Em caso de pagamento incompleto, a alfândega russa está autorizada a proibir as entregas. A comissão governamental para o controle do investimento estrangeiro na Rússia tem o direito de emitir exceções a essas regras para compradores individuais.

