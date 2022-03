Russos avançam em Mariupol e cortam acesso da Ucrânia ao Mar de Azov

Apoie o 247

247 - O governo da Ucrânia perdeu o acesso ao Mar de Azov após tropas russas terem reforçado seu controle sobre o principal porto marítimo na região, na cidade de Mariupol.

A Rússia disse na sexta-feira que suas forças estavam "apertando o laço" em torno de Mariupol. O prefeito Vadym Boychenko afirmou que as forças inimigas são mais numerosas que as locais, e o governo ucraniano disse que as tentativas de fornecer apoio aéreo falharam e que havia “temporariamente” perdido contato com autoridades em Mariupol.

Mariupol foi palco de fortes ataques das forças russas nos últimos dias. As condições em Mariupol são “insuportáveis” e “simplesmente infernais”, disseram à CNN moradores que fugiram da cidade.

A cidade é uma peça essencial para Moscou ligar a Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, à zona separatista pró-Rússia do Donbass, no Leste do país.

