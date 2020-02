Russos e americanos travam 'racha' com veículos de combate e lembram 'Mad Max' em estrada na Síria; assista

Americanos e russos travaram uma cena inusitada e altamente perigosa na Síria: dois carros de combate com bandeiras hasteadas travaram um "racha" pelas estradas do país árabe, numa verdadeira cena de Mad Max edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo relata o episódio: "rivais desde os tempos da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia quase foram às vias de fato na Síria, país árabe imerso em uma guerra civil desde 2011. No caso, numa inusitada disputa entre dois carros de combate em alta velocidade, com bandeiras dos países rivais desfraldadas ao vento.

A cena, digna da série de "road movies" distópicos "Mad Max", ocorreu nesta semana em Qamishli, uma cidade junto à fronteira da Turquia no nordeste da Síria. Ela foi filmada por um consultor de serviços humanitários que se identifica no Twitter como Mohammad."

A matéria ainda relata: "ele passava com seu carro por um comboio militar russo, que incluía um veículo pesado de transporte de tropas. O grupo encontrou à sua frente dois Oshkosh, uma espécie de superjipe 4x4 blindado americano para operação em áreas minadas, e teve de reduzir. De repente, um furgão 4x4 blindado russo Tigr ultrapassa pelo acostamento o primeiro Oshkosh, mas o segundo o fecha, o tirando da estrada. Felizmente, os motoristas não decidiram resolver suas diferenças com mais ênfase: ambos os veículos são armados com metralhadoras de calibre 7.62 mm."