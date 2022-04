"Sabemos em quem nunca votaremos", diz Mélenchon sobre Le Pen, sem citar apoio a Macron

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato Jean-Luc Mélenchon, que não conseguiu passar do primeiro turno das eleições presidenciais na França, falou neste domingo (9) contra a eleição da candidata de extrema direita Marine Le Pen.

Apesar disso, ele não declarou apoio explícito ao atual presidente que tenta a reeleição, Emmanuel Macron. “Vi o estado em que a pátria e o povo se encontram em todo o território, um estado de exasperação e a sensação de ter entrado em estado de emergência social, ecológica e vemos esta noite, política, declara o candidato da LFI a aplausos. A mesa que tem diante de si, como não foi pretendida por nós, nem pelo povo francês, mas pelas instituições da V República e este estranho sorteio que resulta em pedir-lhe para escolher entre dois males, você vê que eles são terríveis para você e que não são da mesma natureza. É a condição humana ser constantemente confrontado com decisões difíceis de tomar. A última vez o que aconteceu? Eu te disse o que vou te dizer de novo. Conheço sua raiva, não deixe que ela o faça cometer erros que seriam definitivamente irreparáveis. Enquanto a vida continua, a luta continua".

"Agora é com você. Sabemos em quem nunca votaremos. E de resto, os franceses são capazes de saber o que fazer, são capazes de decidir o que fazer. Você não deve dar voz à senhora Le Pen. Agora vamos abrir a página e as pessoas que me apoiaram vão decidir o que fazer", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE