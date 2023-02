Sabotagem do Nord Stream deve ser considerada ataque terrorista, diz MRE da Hungria

Apoie o 247

Sputnik - As explosões nos gasodutos Nord Stream devem ser consideradas um ataque terrorista, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, em entrevista à Sputnik.

"O que quer que tenha acontecido no gasoduto Nord Stream é realmente escandaloso. Porque esta é basicamente a primeira vez que uma infraestrutura crítica europeia tão importante foi atacada - por quem quer que seja, mas foi atacada. E esse tipo de ataque deve ser considerado basicamente como um ataque terrorista", disse Szijjarto, acrescentando que a Hungria apoia uma investigação sobre a sabotagem.

No início de fevereiro, o jornalista investigativo americano Seymour Hersh, vencedor do Prêmio Pulitzer, publicou um relatório afirmando que, no verão de 2022, mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram explosivos para destruir os gadodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. As explosões teriam sido ativadas pela Noruega três meses depois, de acordo com o jornalista.

Em sua investigação, Hersh aponta que o presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu sabotar os gasodutos após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional.

"Apoiamos uma investigação abrangente, profunda, estruturada e detalhada do que aconteceu. Independentemente de quem está realizando, apoiamos todos os tipos de investigações, que trazem a esperança de que saberemos quem cometeu isso e por quê", afirmou Szijjarto.

