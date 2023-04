Saiba quem é Sergey Lavrov, que hoje se encontra com Lula

Apoie o 247

247 – Sergey Lavrov é um diplomata russo que atualmente serve como Ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele nasceu em 21 de março de 1950 em Moscou, na União Soviética.

Lavrov se formou na Universidade Estatal de Moscou em 1972 com um diploma em Relações Internacionais. Em seguida, ele se juntou ao Ministério das Relações Exteriores da União Soviética e serviu em várias missões diplomáticas no exterior. Ele trabalhou na embaixada da União Soviética no Sri Lanka e nas Nações Unidas em Nova York, entre outros locais.

Em 1992, Lavrov foi nomeado chefe do Departamento de Assuntos Internacionais do Kremlin. Em 1994, ele se tornou o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas em Nova York, onde ficou até 2004. Durante seu tempo na ONU, Lavrov ajudou a liderar as negociações sobre questões internacionais como a invasão do Iraque em 2003 e a guerra na Iugoslávia.

Em 2004, Lavrov foi nomeado Ministro das Relações Exteriores da Rússia pelo presidente Vladimir Putin e desde então tem ocupado esse cargo. Ele é conhecido por ser um diplomata habilidoso e um defensor da política externa russa, especialmente em relação à Ucrânia, Síria e outros assuntos geopolíticos importantes.

