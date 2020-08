Saiba quem é Steve Bannon, o guru da extrema direita

Revista Fórum - Preso na manhã desta quinta-feira (20) por lavagem de dinheiro e fraude em campanhas online, o estrategista-chefe de Donald Trump na Casa Branca, Steve Bannon, possui relações próximas com o clã Bolsonaro, especialmente com o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Ex-executivo do banco de investimentos JP Morgan e diretor-executivo do site político de extrema-direita Breitbart News, que difunde textos racistas, misóginos e xenofóbicos, Bannon foi estrategista político na Casa Branca durante sete meses, até 18 de agosto de 2017, quando foi demitido.

Depois de deixar Washington, ele participou de várias campanhas e ajudou diversos movimentos políticos europeus de direita. Um dos resultados de sua militância extremista foram os protestos supremacistas brancos na cidade de Charlottesville, em que fascistas e neonazistas desfilaram carregando rifles, suásticas e bandeiras contra minorias.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.