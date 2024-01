Saída de DeSantis da corrida presidencial deve ajudar Trump na segunda prévia, a de New Hampshire

Apoie o 247

247 – A retirada do governador da Flórida, Ron DeSantis, da corrida presidencial, está gerando repercussões no cenário político em New Hampshire e pode beneficiar o ex-presidente Donald Trump na segunda prévia do processo eleitoral, segundo reportagem do Politico. Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, que buscava uma posição competitiva no estado, agora enfrenta desafios adicionais após a notícia da saída de DeSantis.

Haley, otimista quanto ao desempenho em New Hampshire, tentou posicionar a primária como uma disputa entre ela e DeSantis. No entanto, com a retirada do governador da Flórida, a dinâmica política parece ter mudado. Analistas sugerem que os apoiadores de DeSantis, em sua maioria, têm mais afinidade com Trump, o que pode impactar a base de apoio de Haley.

A estratégia de DeSantis, ao direcionar seu apoio ativo para Trump, pode ter como objetivo enfraquecer a influência de Haley, especialmente em seu estado natal, a Carolina do Sul. Especula-se que, com a saída de DeSantis, o foco agora se volte para minar a presença de Haley em New Hampshire, onde ela poderia representar uma ameaça às aspirações de Trump.

A situação atual de Haley é alvo de comemoração por parte de estrategistas e assessores de campanha de Trump, que veem a retirada de DeSantis como uma oportunidade para consolidar o apoio em New Hampshire. Em um comunicado, Haley manteve a narrativa de unidade conservadora, mas a competição parece se intensificar em meio às mudanças repentinas no cenário eleitoral.

