Samoa e China assinam acordo bilateral e aprofundam laços

Sputnik Brasil - Samoa assinou no sábado, 28, um acordo bilateral com a China para fortalecer as relações diplomáticas, escreve a agência britânica Reuters.

Os detalhes do acordo bilateral não foram revelados, mas o governo samoano confirmou em uma declaração a visita de Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, que se encontrou com Fiame Naomi Mataafa, primeira-ministra de Samoa.

Foram discutidas questões de interesse e preocupação mútuos, como as mudanças climáticas, a pandemia da Covid-19, a paz e a segurança.

Pequim e Apia assinaram o Acordo de Cooperação Econômica e Técnica, para projetos a serem detalhados posteriormente; o certificado de entrega do Centro de Arte e Cultura Samoa-China e do Parque de Amizade Samoa-China; além de uma troca de cartas para o laboratório de impressões digitais complementar à construção da Academia Policial, diz a declaração oficial.

"A chave para as relações bilaterais entre a China e Samoa é a aderência ao princípio de Uma Só China", sublinhou a declaração.

A assinatura do documento vem em meio a preocupações crescentes dos EUA, Austrália, Japão e Nova Zelândia sobre os planos financeiros e militares de Pequim no Pacífico Sul, que anunciou que faria turnê de visita a dez países da região.

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, não se referiu diretamente ao acordo sino-samoano, mas reafirmou no sábado seu compromisso com o Pacífico, e admitiu que o anterior governo australiano falhou em suas negociações com os países da região.

