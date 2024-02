Satélite com quase 30 anos e duas toneladas vai cair na Terra; Saiba onde e quando

Apoie o 247

247 - Um satélite com cerca de 2,3 toneladas está prestes a reentrar de forma não controlada na atmosfera terrestre. De acordo com apuração do G1, o chamado ERS-2, lançado há quase 30 anos como o mais sofisticado objeto de observação da Terra desenvolvido e lançado pela Europa na época, está previsto para se fragmentar durante o processo, com a maioria das suas partes esperadas para queimar na reentrada, informou a Agência Espacial Europeia (ESA).

De acordo com a reportagem, o que se sabe, segundo uma previsão da ESA (que inclusive pode mudar) desta última segunda (19) é que sua reentrada deve ocorrer perto das 12h da próxima quarta-feira (21), no horário de Brasília, e é provável que caia no oceano.

