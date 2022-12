O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse neste sábado (17) que Berlim não planeja transferir tanques para a Ucrânia a fim de evitar uma escalada no confronto com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - De acordo com o chefe do governo alemão, Berlim apoia Kiev e, portanto, fornece armas modernas, como sistemas de defesa aérea IRIS-T e obuses, mas ao mesmo tempo segue três princípios neste assunto."Em primeiro lugar, apoiamos a Ucrânia tanto quanto possível. Em segundo lugar, evitamos um confronto direto entre a OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e a Rússia. E em terceiro lugar, a Alemanha não agirá sozinha", disse Scholz na entrevista ao jornal Sueddeutsche Zeitung.

Ele descreveu sua posição como "resoluta", mas "equilibrada", e sugeriu que os alemães estavam satisfeitos com ela.

O regime de Kiev espera receber tanques alemães Leopard 2, mas Berlim não tem pressa em compartilhá-los.

Ao mesmo tempo, o chanceler Olaf Scholz disse que a Alemanha continuaria a apoiar a Ucrânia, mas não tomaria nenhuma medida sem o consentimento dos aliados da OTAN.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

Durante a operação, o Exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da república de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie junto do mar de Azov e uma parte da região de Carcóvia.

De 23 a 27 de setembro, a RPD, RPL e regiões de Kherson e Zaporozhie realizaram referendos sobre a adesão à Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor.

Em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhie à Rússia. Após aprovação por ambas as câmaras do Parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.