Scholz promete esclarecimentos sobre vazamento de conversa de militares alemães

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou neste sábado que uma investigação completa, intensiva e rápida está em andamento em relação à conversa vazada entre oficiais militares alemães sobre temas de segurança relacionados à Rússia e à Ucrânia.

Na sexta-feira, o editor-chefe da RT e da Rossiya Segodnya, grupo de mídia mãe da Sputnik, publicou o texto e o áudio de uma conversa entre quatro representantes da Bundeswehr discutindo um possível ataque à Ponte da Crimeia com mísseis Taurus. A conversa, que ocorreu em 19 de fevereiro, envolveu o Inspetor da Força Aérea Alemã Ingo Gerhartz, o Brigadeiro-General Frank Graefe, chefe do departamento de operações e exercícios no comando da força aérea em Berlim, e dois funcionários do centro de operações aéreas do Comando Espacial da Bundeswehr.

continua após o anúncio

"Isso está sendo investigado de forma muito minuciosa, intensiva e rápida. Isso é o que é necessário", disse Scholz a um correspondente da agência de notícias alemã DPA durante sua visita à Itália.

Mais cedo, a DPA relatou que a conversa vazada entre oficiais militares alemães sobre temas de segurança relacionados à Rússia e à Ucrânia era autêntica. De acordo com o relatório, acredita-se que os oficiais militares alemães tenham realizado a conversa na plataforma CISCO Webex.

continua após o anúncio

Na sexta-feira, o jornal alemão Die Welt relatou, citando soldados alemães, que a gravação estava circulando na Bundeswehr, e autoridades consideravam autêntica. O tabloide alemão Bild, por sua vez, relatou em um artigo intitulado "Acidente incrível na Bundeswehr: russos ouvem a conversa entre generais alemães" que há muitos motivos para acreditar que a gravação é autêntica, mesmo que a Bundeswehr ainda não tenha confirmado oficialmente sua autenticidade.

A agência de notícias T-online relatou, citando o Ministério da Defesa alemão, que o contra-inteligência alemão estava verificando o relatório sobre uma possível interceptação de uma conversa entre dois oficiais alemães.

continua após o anúncio

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, comentando sobre o desenvolvimento, disse à Sputnik que a Rússia exige "uma explicação da Alemanha. Berlim oficial é obrigada a fornecê-las o mais rápido possível".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: