Scholz vai abrir inquérito para apurar envolvimento alemão em possível ataque à Crimeia

Sputnik - A editora-chefe do grupo de mídia Rossiya Segodnya, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonyan, publicou nesta sexta-feira (1º) áudios que comprovam o envolvimento de altos oficiais da Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) discutindo um ataque à Ponte da Crimeia com mísseis Taurus.

Na esteira da denúncia publicada pela mídia russa na última sexta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu uma investigação completa para apurar o envolvimento de altos oficiais da Força Aérea alemã na discussão sobre o fornecimento de mísseis à Ucrânia para um ataque à Ponte da Crimeia.

De acordo com o Financial Times (FT), falando à margem de um encontro com o Papa Francisco em Roma, Scholz descreveu o incidente como um "assunto muito sério". "Será investigado com muito cuidado, intensidade e rapidez", disse ele.

Políticos dos partidos da coligação de Scholz expressaram preocupação com o fato de a Rússia poder ter escutado outras conversas governamentais sensíveis, temendo que sua rede possa não estar adequadamente protegida.

Na conversa de 30 minutos, os oficiais alemães discutiram o fornecimento de mísseis Tautus à Ucrânia, se Kiev poderia atacar alvos russos sem a participação de soldados alemães e quantos mísseis poderiam ser entregues à Ucrânia, apesar de, até o presente momento, o chanceler alemão ter se recusado a fornecer esses mísseis a Kiev.

O Ministério da Defesa alemão afirmou que segundo sua avaliação "uma conversa da Luftwaffe foi escutada. Não podemos afirmar com certeza se foram feitas alterações na versão gravada ou transcrita que circula nas redes sociais."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou no sábado (2) sobre os "planos astutos" das Forças Armadas alemãs que "se tornaram conhecidos devido à publicação desta gravação de áudio".

Ainda segundo a apuração do FT, um importante deputado alemão dos Verdes, Konstantin von Notz, disse que deve ser rapidamente estabelecido se o "escândalo de espionagem é um evento único ou um problema estrutural", no entanto, assim como os demais ouvidos pela mídia, não tocou no ponto mais sensível do vazamento que é seu conteúdo.

As fontes do FT revelaram que a conversa fazia parte dos preparativos para uma reunião informativa com o ministro da Defesa, Boris Pistorius, para saber se os mísseis de cruzeiro Taurus seriam capazes de atingir a Ponte da Crimeia, território pertencente à Rússia desde 2014.

Os oficiais também discutiram se a Ucrânia poderia atacar a ponte sem a participação de soldados alemães e quantos mísseis poderiam ser entregues à Ucrânia. Os oficiais no entanto destacaram que não houve luz verde da liderança política da Alemanha para permitir a entrega dos Taurus à Ucrânia.

O Kremlin tem alertado reiteradas vezes que o envolvimento europeu na guerra por procuração da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na Ucrânia, só aumenta o risco de escalada do conflito e não permite uma saída negociada e pacífica da crise, originada pela expansão da aliança para o Leste Europeu.

