"Se não defendermos a democracia, ela vai vacilar e vai cair", diz Kamala Harris em discurso sobre a invasão do capitólio

247 - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou, durante discurso de um ano da invasão do Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que o ataque do dia 6 de janeiro do ano passado reflete a “dualidade da democracia: sua fraqueza e sua força”.

“A força da democracia é o princípio de que todos devem ser tratados com igualdade, que as eleições devem ser livres e justas, que a corrupção não deve ser ordenada. A força da democracia é que ela dá poder ao povo. A fragilidade da democracia é esta: se não estivermos vigilantes, se não a defendermos, a democracia não subsistirá. Ela vai vacilar e vai cair , disse.

Ainda segundo ela, a data marca um dos piores dias da história dos EUA, junto com o ataque a Pearl Harbor e o 11 de setembro.“O que os extremistas que perambulavam por esses corredores visavam não eram apenas as vidas de líderes eleitos, mas procuravam degradar e destruir não apenas um edifício, sagrado como é. O que eles estavam atacando eram as instituições, os valores, as ideias que gerações de americanos marcharam, fizeram piquetes e derramaram sangue para estabelecer e defender”, destacou.

