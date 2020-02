Se os EUA continuarem com pressão, não haverá negociação, diz presidente do Irã

Ele também abordou a segurança no Oriente Médio, indicando que Teerã está interessado em uma região estável, para a qual foi proposta a Iniciativa de Paz Hormuz, patrocinada pelo Irã edit

Sputnik - O Irã não negociará com os Estados Unidos sob pressão. Washington deve primeiro suspender as sanções e restabelecer seu compromisso com o Plano Conjunto de Ação Integral (JCPOA), disse o presidente iraniano Hassan Rouhani neste domingo.

"Se os Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear e suspenderem as sanções, poderão negociar dentro do grupo P5 + 1. Até que isso aconteça, não haverá oportunidade para negociações", afirmou Rouhani durante entrevista coletiva transmitida pela televisão iraniana.

Ele também abordou a segurança no Oriente Médio, indicando que Teerã está interessado em uma região estável, para a qual foi proposta a Iniciativa de Paz Hormuz, patrocinada pelo Irã. Segundo ele, a segurança na região não pode ser garantida sem o Irã.

O JCPOA, geralmente chamado de acordo nuclear com o Irã, foi assinado em 2015 pelo Irã, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos. No entanto, em maio de 2018, os Estados Unidos desistiram do acordo, que visava coibir a atividade nuclear do Irã, e reintroduziram sanções contra Teerã - uma ação que provocou críticas de países europeus.

O Irã começou a reduzir gradualmente seus compromissos com o JCPOA em maio de 2019. Em janeiro deste ano, o governo do país anunciou que estava interrompendo todas as obrigações remanescentes sob o JCPOA.

No entanto, Teerã disse que estava pronto para voltar a cumprir suas obrigações se as sanções fossem suspensas e continuaria a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Alemanha, França e Reino Unido ameaçaram acionar o mecanismo de solução de controvérsias do JCPOA para pressionar o Irã a respeitar seus compromissos no acordo nuclear de 2015.