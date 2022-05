Secretário da UE diz aos países balcânicos que ter laços com a Rússia 'é incompatível com um futuro conjunto com Europa'

Apoie o 247

RT - O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, declarou na segunda-feira que os países dos Balcãs não devem manter uma posição neutra em relação à Rússia.

Depois que os ministros das Relações Exteriores da UE discutiram com seus homólogos dos Estados dos Balcãs Ocidentais o futuro desses países "a caminho da União Europeia", Borrell ressaltou que o bloco comunitário aprecia "as escolhas estratégicas e corajosas" dos parceiros que apoiaram o "política externa e sanções" de Bruxelas.

Segundo o chefe da diplomacia europeia, os futuros membros da UE “devem comprometer-se com os valores europeus e a política externa europeia”, acrescentando que “os países que ainda não o fizeram, e a Sérvia é um deles” devem “implementar sanções'' contra a Rússia "assim que puderem".

"Esperamos dos candidatos, dos nossos parceiros, que estejam totalmente alinhados com a nossa política externa", reiterou.

"Para mim, está claro [...] que manter laços estreitos com o regime [Vladimir] Putin não é mais compatível com a construção de um futuro conjunto com a União Europeia. As duas coisas ao mesmo tempo não são compatíveis. Ser neutro hoje com respeito à guerra na Ucrânia é um conceito falso", disse Borrell.

Recentemente, o presidente sérvio Aleksandar Vucic afirmou que seu país está pagando um alto preço por se recusar a impor sanções a Moscou por sua operação militar na Ucrânia.

Segundo o presidente, depois que Belgrado se recusou a aderir às sanções anti-russas, seu país enfrenta uma série de problemas difíceis. "Não podemos aparecer no mercado de capitais aberto, não somos um país da OTAN ou da União Europeia, não impusemos sanções à Rússia", resumiu.

