Secretário de Estado dos EUA, Blinken fala em "apoiar a democracia" no Brasil em manifestação pelo 7 de Setembro

"Os Estados Unidos e o Brasil compartilham o compromisso de apoiar a democracia e demonstrar seus benefícios para todas as pessoas", escreveu edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, enviou uma mensagem ao governo brasileiro pela comemoração dos 200 anos da independência do Brasil nesta quarta-feira, 7 de setembro.

O texto fala em apoio à democracia. "Como as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, os Estados Unidos e o Brasil compartilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todas as pessoas".

"Os Estados Unidos e o Brasil continuam trabalhando para aprofundar nosso relacionamento estratégico e econômico. Juntos, nossos países podem garantir a paz e a segurança regionais, promover os direitos humanos e a justiça racial e construir um futuro seguro, saudável, sustentável e próspero para as próximas gerações. Os Estados Unidos apresentam seus melhores votos ao povo do Brasil na celebração do bicentenário de sua independência", acrescenta a nota.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.