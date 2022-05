Secretário-geral da ONU diz que mundo está sob ameaça de nova Guerra Fria com conotações nucleares

Apoie o 247

TASS - O mundo enfrenta a ameaça de uma nova Guerra Fria "com conotações nucleares" e uma onda de nacionalismo extremo, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta terça-feira (24) em um discurso para graduados da Universidade Seton Hall, em Nova Jersey. A cerimônia foi transmitida no site da universidade.

"Do Oriente Médio à ameaça de uma nova Guerra Fria com graves conotações nucleares, ao terrorismo e lutas sectárias dentro de países enraizados em antigas queixas, a uma explosão de nacionalismo extremo que ignora a verdade central de que as soluções internacionais são sempre do interesse nacional. […] Cada desafio é outro sinal de que nosso mundo está profundamente fraturado", disse ele.

Entre outras ameaças ao mundo, Guterres citou as mudanças climáticas, o aumento da desigualdade social e a disseminação da fome e das doenças. Ele alertou os graduados que o mundo em que estão entrando está cheio de perigos. "Enfrentamos conflitos e divisões em uma escala não vista em décadas - do Iêmen à Síria, da Etiópia ao Sahel e além", disse ele. Guterres prestou atenção especial ao conflito na Ucrânia, que, destacou, "está causando imenso sofrimento humano, destruição e morte".

