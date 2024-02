Secretário-Geral da ONU diz que o direito internacional está sob ameaça devido à morte de civis em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O secretário-geral das Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta segunda-feira (26), que nada justifica a punição coletiva do povo palestino. O chefe da ONU acrescentou que o ataque abrangente de Israel à cidade de Rafah colocará o último prego no caixão do programa de ajuda humanitária.

No seu discurso durante a abertura da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, realizada em Genebra, Guterres acrescentou que o direito humanitário internacional está sob ameaça devido à morte de dezenas de milhares de civis em Gaza.

continua após o anúncio

Ele a apelou a um cessar-fogo imediato, explicando que a presença da UNRWA, a agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos, é essencial para distribuir ajuda humanitária urgente.

O secretário-geral das Nações Unidas acrescentou que “a falta de unidade do Conselho de Segurança em relação a Gaza e à Ucrânia minou a sua autoridade”, salientando que o mundo caminha para a multipolaridade, “mas sem instituições, o que está a causar o caos”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: