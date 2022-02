Secretário-geral da ONU pede a Putin cessar-fogo imediato para evitar "a pior guerra do Século" na Europa

Interrompendo reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada logo após início das ações na Ucrânia, Antonio Guterres vê gravidade inédita edit

247 – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu que o presidente russo Vladimir Putin ponha fim imediato às ações militares contra a Ucrânia. Ainda no fim da madrugada desta 5ª feira em Nova York, interrompendo reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o português Guterres fez um apelo direto e pessoal a Putin. Ele dizia falar “em nome da humanidade”:

"Não permita que comece na Europa o que poderia ser a pior guerra desde o início do século", disse o secretário-geral da ONU. "O conflito precisa parar agora", acrescentou. “Este é certamente o dia mais triste de todo o meu mandato à frente da Organização das Nações Unidas”.

A sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU seguirá convocada em ritmo de assembleia permanente. Guterres voltará a se manifestar sobre a escalada do conflito na Europa depois de uma rodada de conversas com Chefes de Estado e embaixadores na Organização.

