Secretário-geral da Otan admite que consumo de munições na Ucrânia é maior do que produção

Jens Stoltenberg sublinhou que o conflito na Ucrânia "leva ao consumo de enormes quantidades de munição, esgotando as reservas dos aliados"

Sputnik - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, declarou que a taxa de consumo de munições na Ucrânia excede a capacidade atual dos países-membros da Otan de produzi-la.

Ele sublinhou que o conflito na Ucrânia "leva ao consumo de enormes quantidades de munição, esgotando as reservas dos aliados".

"O consumo é atualmente muitas vezes maior do que nossa taxa de produção", disse na coletiva de imprensa antes da reunião dos ministros da Defesa dos países-membros da Otan em Bruxelas, de 14 a 15 de fevereiro, em que vão discutir aumento da produção militar e as despesas com a defesa coletiva.

O secretário-geral também informou que a espera por munições de grande calibre agora aumentou de 12 para 28 meses.

"Ou seja, a ordem colocada agora só chegará daqui a dois anos e meio", explicou.

A Rússia enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os países da Otan brincam com o fogo fornecendo armas à Ucrânia. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, notou que o abastecimento de armas do Ocidente para a Ucrânia não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e vai ter um efeito negativo.

