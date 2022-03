Segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia começa nesta manhã

Apoie o 247

247 - A segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia pelo fim da guerra começa nesta quinta-feira (3) às 9h, horário de Brasília (15h no horário local). A informação é da Interfax, agência de notícias russa.

Segundo o representante russo, Vladimir Medinsky, "as negociações ocorrerão, estamos agora em contato com o lado ucraniano, no mesmo local onde foram planejadas, no território da região de Brest, na Bielorrússia. A delegação russa está esperando (...) Estamos esperando com absoluta calma para as 15h. Acho que às 15h as negociações começarão".

Ele negou que a reunião tenha sido adiada ou transferida para outro local.

