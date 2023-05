Segundo ataque a tiros na Sérvia deixa 8 mortos; suspeito é preso

Apoie o 247

Por Antonio Bronic e Aleksandar Vasovic

DUBONA, Sérvia (Reuters) - A polícia prendeu um suspeito nesta sexta-feira depois que oito pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas no segundo ataque a tiros em massa na Sérvia em apenas dois dias, no que o presidente Aleksandar Vucic chamou de "ataque terrorista" ao propor novos controles rígidos de armas.

O país balcânico já estava se recuperando de um ataque em massa na quarta-feira, quando as autoridades dizem que um menino de 13 anos matou nove e feriu sete em uma escola de Belgrado antes de se entregar.

Os sérvios haviam começado três dias de luto pelas vítimas nesta sexta-feira, no momento em que surgiram as notícias do segundo ataque a tiros, que as autoridades disseram ter começado na quinta-feira no vilarejo de Dubona, 42 quilômetros ao sul de Belgrado.

"Isso é terrível para o nosso país, é uma grande derrota. Em dois dias, tantos... mortos", disse um morador do vilarejo que se identificou como Ivan.

A emissora estatal RTS informou que o suspeito, um jovem, estava envolvido em uma briga no pátio de uma escola. Ele saiu e voltou com um fuzil de assalto e uma pistola, abriu fogo e continuou a atirar nas pessoas ao acaso de um carro em movimento.

O suspeito também atirou contra pessoas em outros dois vilarejos próximos antes de fugir, disseram as autoridades. A polícia acabou por encontrá-lo escondido na casa do avô, onde também descobriram granadas, uma espingarda automática e munições.

"O suspeito U.B., nascido em 2002, foi preso nas proximidades da cidade de Kragujevac, ele é suspeito de matar oito pessoas e ferir 14 durante a noite", disse o Ministério do Interior da Sérvia em um comunicado. Uma investigação estava em andamento.

