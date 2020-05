Segundo navio-tanque iraniano entra na Zona Econômica Exclusiva da Venezuela

247 - O navio-tanque iraniano Forest, entrou na Zona Econômica Exclusiva da Venezuela no início deste domingo (24). O primeiro a chegar ao país sul-americano, o Fortune atracou nesta segunda-feira (25) na refinaria de El Palito, a aproximadamente 120 quilômetros ao oeste de Caracas, informa Sputnik.

Ao final do Ramadã [o mês sagrado para os mulçumanos], a chegada do navio Fortune mostra a solidariedade do povo islâmico do Irã com a Venezuela", afirmou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Em tempos em que o império supremacista pretende impor à força seu domínio, só a irmandade dos povos livres nos salvará", ressaltou o líder bolivariano.

"Em nome de nosso presidente da República Bolivariana da Venezuela, o comandante-chefe das Forças Armadas Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, e de todo o povo venezuelano, agradecemos e apreciamos o apoio recebido pela irmã República Islâmica do Irã", disseram as autoridades costeiras das forças armadas venezuelanas.

​Espera-se que outros petroleiros iranianos – Petunia, Faxon e Clavel – cheguem à costa venezuelana nos próximos dias. Os cinco petroleiros transportam um total de 1,53 milhão de barris de combustíveis à Venezuela.

