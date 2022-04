Segundo turno na França: Macron abre 10 pontos de vantagem sobre Le Pen

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente e candidato à reeleição Emmanuel Macron abriu dez pontos de vantagem sobre Marine Le Pen, candidata da extrema-direita. Segundo a pesquisa Ipsos Sopra Steria divulgada nesta quarta-feira (13), o mandatário tem 55% das intenções, contra 45% da adversária.

A pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais, o que significa que a vantagem de Macron é pequena. Uma outra pesquisa, realizada pelo Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop), aponta um resultado mais apertado, de 53% contra 47%, informa a Folha de S.Paulo.

Macron terminou o primeiro turno no último domingo (10) com 27,8% dos votos, enquanto Le Pen conquistou 23,2%. Em terceiro lugar veio Jean-Luc Mélenchon, do partido de esquerda França Insubmissa, com 22%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE