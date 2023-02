Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A 59ª Conferência de Segurança de Munique começou oficialmente no dia 17, horário local. Esta é uma importante plataforma para tomadores de decisão de alto nível e acadêmicos de vários países discutirem e trocarem opiniões sobre as principais questões de segurança internacional. Este ano, representantes de cerca de 100 países participaram do encontro.

Entre eles, os Estados Unidos enviaram a maior delegação da história, para mostrar a importância dada à "segurança". No entanto, é fato que a agitação nos EUA vem se espalhando recentemente.

Em 3 de fevereiro, um trem que transportava produtos químicos tóxicos descarrilou e pegou fogo em Ohio. A extensão da poluição, que há muito era incerta, finalmente despertou preocupação em todo o mundo.

Em 16 de fevereiro, outro trem que transportava produtos químicos tóxicos descarrilou nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, mais um tiroteio ocorreu no país. Portanto, em seus recentes discursos públicos, o presidente norte-americano, Joe Biden, teve que admitir que muitas comunidades residenciais no país foram destruídas pela violência armada.

Vários funcionários dos EUA finalmente admitiram que o "balão" que foi abatido antes pode ter voado acidentalmente para o espaço aéreo dos EUA. Além disso, a Casa Branca também admitiu que os outros três que foram posteriormente abatidos "provavelmente pertenciam a instituições comerciais ou de pesquisa".

Pode-se dizer que o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) dos EUA, que fez um pedido de alto nível para uma investigação completa do "balão espião" no início, esteve ocupado por nada.

Quando os Estados Unidos "estendem a mão" em todo o mundo para resolver os chamados problemas de "segurança", a segurança real dos norte-americanos se tornou um ponto cego na tomada de decisões e na administração norte-americana.

