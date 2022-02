Sem apresentar provas, Biden diz estar convencido de que Putin invadirá Ucrânia

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – O governo dos EUA afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, tomou a decisão de invadir a Ucrânia, confirmou o presidente dos EUA, Joe Biden, na quinta-feira.

Quando perguntado diretamente se ele tem certeza de que Putin pretende invadir a Ucrânia, Biden respondeu afirmativamente.

Os repórteres então perguntaram se isso significa que Washington corta sua interação diplomática com Moscou na Ucrânia.

"Não", respondeu Biden. "Até que ele [invada a Ucrânia], a diplomacia é sempre uma possibilidade", ressaltou Biden.

Quando perguntado por que razão ele tem para acreditar que Putin está considerando esse curso de ação", Biden respondeu: "temos capacidade de inteligência significativa".

Durante o mesmo discurso, Biden afirmou que Putin já tomou a decisão de invadir a Ucrânia.

"Neste momento, estou convencido de que [Putin] tomou uma decisão", disse ele.

Forças dos EUA para a Ucrânia

Os EUA não têm intenção de enviar forças para a Ucrânia, mas protegerão o território da Otan junto com aliados, disse Biden.

"Não enviaremos tropas para lutar na Ucrânia, mas continuaremos a apoiar o povo ucraniano", disse ele.

"Os EUA e nossos aliados estão prontos para defender cada centímetro de nosso território de qualquer ameaça à nossa segurança coletiva", acrescentou.

Ele observou que, no ano passado, a Ucrânia recebeu uma ajuda recorde de US$ 650 milhões, que incluiu mísseis antitanque Javelin e US$ 500 milhões em ajuda humanitária e econômica.

