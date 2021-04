Sem ter o que mostrar, Bolsonaro usa conquistas do PT em discurso na Cúpula do Clima

247 - Em discurso na Cúpula do Clima nesta quinta-feira (22), Jair Bolsonaro se utilizou de êxitos dos governos Lula e Dilma Rousseff, do PT para defender seu governo na pauta ambiental.

O incremento da utilização de matrizes energéticas mais limpas, como o etanol e energia eólica, a revolução tecnológica no campo, o compromisso de eliminar o desmatamento e reduzir a emissão de gases de efeito estufa a 43% até 2030, a não emissão de 7,8 bilhões de carbono na atmosfera em 15 anos; todos os feitos ocorreram ou foram frutos de ações implementadas por Lula e Dilma, tendo uma pequena parcela também sob responsabilidade do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, destaca Chico Alves, em coluna no UOL.

"Outros dados que [Bolsonaro] anunciou como positivos, devem ser relativizados", adverte ainda o colunista

Além de ter sido humilhado internacionalmente nesta quinta-feira pela ausência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente, Kamala Harris, durante o discurso, Bolsonaro se mostrou ainda mais mentiroso e incapaz de promover ações realmente efetivas pela preservação do meio ambiente.

