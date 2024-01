Sem um Estado independente, a segurança e a estabilidade na região permanecerão ilusórias, afirma presidência palestina

Apoie o 247

247 - Nabil Abu Rudeineh, o porta-voz oficial do presidente Mahmoud Abbas, disse na noite desta quinta-feira (18) que "sem o estabelecimento de um Estado palestino independente com Jerusalém Oriental como capital nas fronteiras de 1967, não haverá segurança e estabilidade na região", informa a agência WAFA

Abu Rudeineh respondia às observações feitas pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que declarou que “não haverá um Estado palestino”.

“Toda a região está à beira de uma erupção vulcânica devido às políticas agressivas levadas a cabo pelas autoridades de ocupação israelenses contra o povo palestino e os seus direitos legítimos”, acrescentou o porta-voz presidencial.

Ele enfatizou que "as declarações de condenação e denúncia por si só não são mais suficientes. Se existe uma vontade internacional de restaurar a estabilidade na região e no mundo, deve haver o reconhecimento do Estado palestino independente nas fronteiras de 4 de junho de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital."

Abu Rudeineh afirmou que “os Estados Unidos são responsáveis pela deterioração da segurança e da estabilidade na região devido ao seu preconceito e apoio cego à ocupação israelita”.

Ele acrescentou que as declarações do primeiro-ministro israelense rejeitando o estabelecimento de um Estado palestino “confirmam que este governo está determinado a empurrar toda a região para o abismo”.

“Apesar de todas estas declarações, o Estado palestino existe em virtude do reconhecimento do mundo como um todo, e não há outra opção para ninguém senão essa, seja na região ou no mundo inteiro”, afirmou o porta-voz presidencial.

“O povo palestino e a sua causa justa prevalecerão e ninguém será capaz de vencê-los”.

