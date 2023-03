Seminário discute modernização chinesa e novas oportunidades nas relações sino-brasileiras

O chefe da diplomacia chinesa no Brasil ressaltou a importância de considerar não apenas um único modelo de modernização no mundo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Embaixador Zhu Qingqiao destacou a modernização chinesa nos últimos anos. Zhu ressaltou que, além de encararmos a modernização como vemos em países ocidentais, é essencial olhar para esse processo dentro da realidade chinesa. “A modernização ao estilo chinês é dotada não apenas de atributos comuns da modernização de outros países, como também de características chinesas baseadas na própria realidade. É uma modernização que serve a uma grande população, que procura a prosperidade comum de todo o povo, que busca um desenvolvimento equilibrado entre a civilização material e a intelectual, que viabiliza a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza, e que segue o caminho do desenvolvimento pacífico”, disse o Embaixador.

O chefe da diplomacia chinesa no Brasil ressaltou a importância de considerar não apenas um único modelo de modernização no mundo nem um padrão universalmente aplicável de modernização. Para ele, a modernização ao estilo chinês adere a uma concepção de desenvolvimento centrado no povo.

“A China promoverá inabalavelmente o desenvolvimento de alta qualidade, acelerará a estruturação de um novo paradigma de desenvolvimento, implementará de forma profunda a estratégia de revigoramento do país mediante à ciência e à educação, ao fortalecimento do país mediante à formação de talentos, e ao desenvolvimento impulsionado pela inovação. Com isso, vamos alcançar uma melhora qualitativa efetiva e um aumento quantitativo razoável da economia”, destacou.

Um dos pontos abordados no evento foi a cooperação cultural entre os povos por meio da mídia. O seminário contou com a presença de representantes do Grupo de Mídia da China, (CMG, em inglês), e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o diretor do CMG, Zhu Boying, e o diretor de Conteúdo Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Andre Basbaum. “As mídias chinesas e brasileiras devem trazer ainda mais notícias políticas, econômicas e culturais de ambos os países, a fim de construir pontes de amizade entre os dois povos e contribuir para o desenvolvimento das relações sino-brasileiras”, disse o Diretor do Grupo de Mídia da China na América Latina, Zhu Boying.

No campo econômico, o seminário contou com especialista da área, como o presidente do Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ApexBrasil, Jorge Viana. Viana ressaltou a importância da organização de um evento que discuta relações Brasil-China semanas antes da viagem do presidente Lula à China. O presidente da Apex disse que o Brasil está disposto a trabalhar com a China para promover uma maior cooperação econômica, levando em consideração que país asiático é o principal parceiro econômico do Brasil. Durante a sua apresentação, Jorge Vianna apontou que o Brasil é o sétimo maior fornecedor da China, com destaque para as exportações de commodities.

O coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Evandro Menezes de Carvalho, e o Secretário da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Paulo Pereira, destacaram o processo de modernização da China nos moldes chineses e ensinamentos desse processo ao Brasil.

O professor Evandro ainda falou sobre a necessidade de o Brasil desenvolver um projeto estratégico para o relacionamento com a nação asiática. Ele citou, por exemplo, a iniciativa Cinturão e Rota (BRI, da sigla em inglês), a Nova Rota da Seda.

O presidente do Instituto Lula, Marcio Pochmann, também participou do evento e destacou a oportunidade de reflexão coletiva sobre uma virada de época histórica que favorece o sul global. "Há um desafio para compreender o novo mundo que se desloca do ocidente para o oriente", observou.

A visita do presidente Lula à China no fim deste mês traz expectativas para os dois lados. De acordo com o Embaixador chinês, Zhu Qingqiao, a China promoverá inabalavelmente a abertura ao exterior de alto nível. “Por um lado, vai se desenvolver com mercado e recursos globais e, por outro, estimular o desenvolvimento comum do mundo inteiro. No processo histórico da modernização ao estilo chinês, estamos dispostos a fortalecer a cooperação e avançar juntos com o Brasil”, disse.

O seminário “Modernização Chinesa e As Novas Pportunidades nas Relações Brasil-China”, que recebeu cerca de 100 pessoas, foi organizado pelo Grupo de Mídia da China, pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo Instituto Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.