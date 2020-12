Senado argentino aprova imposto para grandes fortunas

O projeto foi aprovado com 42 votos a favor e 26 contra. O tributo "recai sobre o financiamento do patrimônio”, argumentou a diretora do Fisco, Mercedes Marcó del Pont. edit

247 - O Senado argentino sancionou nesta sexta-feira (4), um imposto extraordinário "sobre as 12.000 pessoas" com as maiores fortunas do país, para financiar a luta contra a Covid-19, e conceder subsídios às pessoas pobres, entre outras ajudas sociais de emergência.

O projeto foi aprovado com 42 votos a favor e 26 contra, após um longo debate que polarizou as forças em uma sessão transmitida ao vivo pela internet. informa a Telesul.

A aliança pró-governo fez valer sua maioria para aprovar a chamada "contribuição solidária" que tentará arrecadar o equivalente a cerca de 3 bilhões de pesos. Em sessão relativamente curta, o Senado aprovou a Lei de Solidariedade e Contribuição Extraordinária das grandes fortunas para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus.

A iniciativa prevê a arrecadação de 2% do patrimônio de pessoas que tenham declarado patrimônio superior a 200 milhões de pesos até a data da promulgação da lei.

O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Senado, Carlos Caserio, ficou encarregado de detalhar o alcance da norma que visa amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19.

