Senado argentino aprova lei de renegociação da dívida

O projeto do governo de reestruturar seus compromissos financeiros contou com o apoio da oposição, em votação unânime

247 - Nesta quarta-feira (5), o Senado da Argentina, por unanimidade, converteu o projeto de sustentabilidade da dívida externa em lei, após uma votação apoiada pela oposição.

Com a nova lei, o governo de Alberto Fernández busca obter "consenso" diante de "uma negociação complexa" com os credores, conforme explicado na Comissão de Orçamento pelo subsecretário jurídico do Ministério da Economia, Cristian Dellepiane.

Com a aprovação da iniciativa oficial, informa Russia Today, a Casa Rosada obtém uma estrutura legal e apoio político para renegociar seus compromissos no exterior, a fim de melhorar as condições, como prazos, taxas de juros e valores de capital, e evitar um eventual default.