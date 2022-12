Senado dos EUA aprova Elizabeth Bagley como nova embaixadora do país em Brasília

O governo dos EUA havia indicado Elizabeth Bagley em janeiro, mas sua aprovação no Senado só foi concluída nesta quarta-feira edit

Sputnik Brasil - O Senado dos Estados Unidos aprovou a nomeação da nova embaixadora do país em Brasília. A representante do governo americano no Brasil será Elizabeth Bagley.

Em junho, o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA rejeitou a candidatura de Bagley. O motivo foi uma declaração em 1998, na qual ela lamentou que o "lobby judeu" fizesse o Partido Democrata adotar políticas das quais ela discordava.

De acordo com a apresentação ao Senado, Bagley tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado. Ela atuou como assistente no acordo de Camp David, que estabeleceu a paz entre Israel e o Egito, e foi embaixadora de Portugal durante a gestão de Bill Clinton na presidência dos EUA.

Sua experiência diplomática inclui trabalhos como conselheira sênior de três secretários de Estado: John Kerry, Hillary Clinton e Madeline Albright.

A missão diplomática em Brasília está sem embaixador desde meados de 2021, quando Todd Chapman anunciou sua aposentadoria após comandar a embaixada desde março de 2020.

