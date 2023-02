Senador dos EUA chama Lula de 'chavista' e pede sanções contra o Brasil por liberação de entrada de navios do Irã

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O atracamento de navios iranianos no Brasil continua a gerar polêmica, principalmente na visão dos norte-americanos. Dessa vez quem se pronunciou foi o senador republicano Ted Cruz, o qual afirmou nesta terça-feira (28) que entrada em portos brasileiros de dois navios de guerra do Irã "é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos".

"Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro onde aportaram agora corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos – e também todas as empresas estrangeiras que se envolverem com o porto ou dessas empresas brasileiras no futuro", diz o parlamentar segundo o jornal O Globo.

No comunicado, Cruz ainda classifica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um "chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses". O senador afirma também que o governo Biden tem obrigação de tomar medidas contra a presença dos navios de guerra iranianos no Brasil.

"A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo", afirmou.

No dia 14 deste mês, a embaixadora dos EUA em Brasília, Elizabeth Frawley Bagley, disse que Washington enxerga com "muita preocupação" a possibilidade de embarcações do Irã ancorarem em águas brasileiras, conforme noticiado.

Navios do Irã atracariam no Rio de Janeiro em janeiro deste ano, recebendo sinal verde do Ministério das Relações Exteriores brasileiro e da Marinha. Entretanto, após mudança de data pedida por Teerã e uma análise de que a solicitação pretendia provocar os Estados Unidos, o Brasil vetou a entrada dos navios.

Contudo, na última sexta-feira (24), o governo brasileiro voltou atrás e concordou com o pedido feito pela Marinha iraniana para uma curta atracagem de seus navios em portos brasileiros.

