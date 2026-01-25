Senador republicano pede investigação após tiroteio e diverge de Trump

247 - O senador republicano Bill Cassidy, da Louisiana, pediu a abertura de uma investigação completa após um agente federal da Patrulha da Fronteira ter atirado fatalmente em um homem durante uma operação do Departamento de Segurança Interna (DHS) em Minneapolis, no sábado. Cassidy classificou o episódio como “incrivelmente perturbador” e afirmou que a credibilidade das agências federais está em jogo.

As declarações do senador foram publicadas em meio à repercussão do caso envolvendo a morte de Alex J. Pretti, de 37 anos, morador de Minneapolis, baleado durante uma ação no sul da cidade. As informações iniciais sobre o episódio foram divulgadas pela Fox News Digital, que acompanhou as reações de autoridades federais e estaduais ao longo do fim de semana.

Cassidy se somou a um grupo de parlamentares democratas que passaram a questionar a atuação das forças federais após o tiroteio. Segundo o Departamento de Segurança Interna, Pretti teria confrontado os agentes durante a operação e estaria armado no momento da abordagem.

“Os eventos em Minneapolis são extremamente perturbadores”, escreveu Cassidy em uma publicação na rede social X. “A credibilidade do ICE e do DHS está em jogo. Deve haver uma investigação conjunta completa entre os governos federal e estadual.” Em seguida, o senador acrescentou: “Podemos confiar ao povo americano a verdade.”

A posição do republicano da Louisiana destoou do tom adotado por integrantes de seu próprio partido, incluindo o presidente Donald Trump. Informado sobre o caso, Trump afirmou, em publicação no Truth Social, que os agentes federais “tiveram que se proteger” devido à suposta falta de apoio da polícia local de Minneapolis.

“Esta é a arma do atirador, carregada (com dois carregadores extras cheios!) e pronta para uso. O que está acontecendo? Onde está a polícia local? Por que não permitiram que protegessem os agentes do ICE?”, escreveu Trump. “O prefeito e o governador os impediram? Consta que muitos desses policiais foram impedidos de fazer seu trabalho, que o ICE teve que se proteger — o que não é nada fácil!”

O contexto político amplia a tensão em torno do episódio. Na semana anterior ao tiroteio, Trump havia prometido apoio à deputada federal Julia Letlow caso ela disputasse a primária republicana na Louisiana contra Cassidy, que ocupa uma cadeira no Senado desde 2015. Letlow anunciou sua candidatura poucos dias depois.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, deu detalhes sobre o caso durante uma coletiva de imprensa no sábado. Segundo ela, os agentes realizavam “operações direcionadas” contra um imigrante ilegal com histórico criminal violento quando o confronto ocorreu.

“Um indivíduo abordou agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA com uma pistola semiautomática de 9 milímetros”, afirmou Noem. Ela acrescentou que os agentes tentaram desarmar o homem. “Os policiais tentaram desarmar o indivíduo, mas o suspeito armado reagiu violentamente”, disse. “Temendo por sua vida e pela vida de seus colegas policiais ao redor, um agente disparou tiros em legítima defesa.”

Ainda de acordo com a secretária, Pretti carregava “dois carregadores com munição que continham dezenas de cartuchos” e não portava identificação. “Isso parece ser uma situação em que um indivíduo chegou ao local para causar o máximo de danos às pessoas e matar policiais”, declarou Noem. Ela informou que o DHS abriu uma investigação sobre o tiroteio, como ocorre em todos os casos envolvendo disparos por agentes, e que mais detalhes serão divulgados.

Do lado democrata, a senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, responsabilizou o governo Trump pelo episódio e defendeu a retirada do ICE do estado. “Precisamos que o ICE saia de Minnesota”, afirmou em coletiva de imprensa no sábado. “Eu os avisei pessoalmente que haveria mais mortes, que mais disso aconteceria. E claramente eles não estão ouvindo.” Klobuchar ainda apelou: “Pedimos às pessoas em todo o país que conversem com seus representantes republicanos para deixar claro que esta não é a América que nos pertence. Isso precisa parar.”

A Casa Branca reagiu às críticas. Em publicação no X, a secretária de imprensa Karoline Leavitt rejeitou a ideia de retirar agentes federais de Minnesota. “Precisamos expulsar de Minnesota os imigrantes ilegais criminosos e perigosos. Os democratas têm suas prioridades completamente invertidas. Eles não vão manter o povo americano em segurança”, escreveu.

Também pelas redes sociais, o vice-presidente JD Vance atribuiu os distúrbios recentes em Minneapolis a “agitadores de extrema esquerda”. “Esse nível de caos orquestrado é exclusivo de Minneapolis”, publicou no X na noite de sábado. “É consequência direta de agitadores de extrema esquerda, em conluio com as autoridades locais.”

O Departamento de Segurança Interna informou que segue apurando o caso, enquanto o episódio aprofunda o embate político sobre imigração, segurança pública e o papel das agências federais em estados e cidades governados por democratas.