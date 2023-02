Senadores dos EUA culpam Bolsonaro por intentona golpista e pressionam por extradição

Apoie o 247

ICL

247 - Nove membros do Partido Democrata apresentaram no Senado americano uma resolução pedindo que o presidente Joe Biden examine prontamente pedidos de extradição de ex-autoridades do Brasil ligadas aos ataques golpistas às sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Reportagem da jornalista Patrícia Campos Mello na Folha de S.Paulo informa que o senador Bob Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado estadunidense, liderou a redação do documento enviado a Biden. O documento responsabiliza Jair Bolsonaro por ter promovido o cerco violento às instituições.

"Condenamos o cerco violento ao Palácio do Planalto, ao Congresso e à Suprema Corte do Brasil conduzido por apoiadores do ex-presidente - evento que foi alimentado, em parte, por desinformação disseminada durante vários meses por Bolsonaro", diz um trecho da resolução.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.