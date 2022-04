Apoie o 247

Sputnik - O centro de Kherson foi atingido por pelo menos dois mísseis Tochka-U e vários mísseis de Uragan, disse o correspondente da Sputnik.

Uma série de explosões poderosas trovejou no centro de Kherson, perto do centro de televisão, relata o correspondente da Sputnik nesta quarta-feira (27).

Os ataques à cidade foram feitos pelas tropas ucranianas com pelo menos dois mísseis do sistema Tochka-U, que foram precedidos por cinco tiros do Uragan MLRS.

De acordo com a fonte, "as Forças Armadas da Ucrânia dispararam três mísseis de Tochka-U, e dois deles foram abatidos".

As informações sobre as vítimas estão sendo esclarecidas. Não há pessoas nas ruas da cidade, há um toque de recolher.

Mais tarde, na região de Kherson e no sul da região de Zaporozhye, as administrações militares-civis começaram a ser formadas, e o processo de transmissão de televisão e rádio russos foi lançado.

A população também começou a usar os rublos russos mais amplamente nos assentamentos.

Os militares da Rússia, durante a operação especial para desmilitarizar a Ucrânia, assumiram o controle de toda a região de Kherson, no sul do país.

Vale lembrar que, no último dia 23, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os EUA preparavam uma provocação para acusar os russos de usar armas de destruição em massa na Ucrânia.

A alta probabilidade de tal encenação confirma-se pelo fato de na Ucrânia estarem sendo entregues antídotos das substâncias tóxicas, notou o representante do ministério russo.

Em 9 de março, as Forças Armadas da Rússia detectaram, na região de Kherson, três drones equipados com recipientes de 30 litros e equipamento para dispersão de substâncias.

