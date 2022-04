Shehbaz Sharif é eleito novo primeiro-ministro paquistanês pela Assembleia Nacional

Apoie o 247

Sputnik - A Assembleia Nacional do Paquistão elegeu Shehbaz Sharif o novo primeiro-ministro do país depois que seu antecessor Imran Khan foi deposto de seu cargo. Cerca de 174 parlamentares, mais da metade da Assembleia Nacional, votaram na candidatura de Sharif, que lidera o partido de oposição Liga Muçulmana do Paquistão-N.

Legisladores do Movimento pela Justiça do Paquistão (Paquistão Tehreek-e-Insaf), liderado por Imran Khan, boicotaram a eleição e saíram da Assembleia Nacional em protesto. O candidato do partido ao cargo de novo primeiro-ministro, o ex-ministro das Relações Exteriores Shah Mahmood Qureshi, anunciou que os parlamentares do PTI vão abandonar seus assentos na Assembleia Nacional.

A eleição ocorreu em meio a uma turbulência política que durou mais de uma semana, após uma tentativa de partidos da oposição de manter um voto de desconfiança no então primeiro-ministro Imran Khan. A tentativa, realizada em 3 de abril, foi frustrada depois que Khan aconselhou o presidente Arif Alvi a dissolver a Assembleia Nacional e, portanto, convocar eleições antecipadas.

A medida, no entanto, foi anulada pela Suprema Corte do Paquistão, que a declarou inconstitucional. A Assembleia Nacional então se reuniu novamente em 10 de abril, aprovando com sucesso uma moção de desconfiança e, assim, expulsando Imran Khan. O primeiro-ministro deposto, por sua vez, acusou os EUA de estarem por trás de um plano para que os partidos da oposição o destituíssem.

