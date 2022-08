Shoigu: operação russa na Ucrânia marca fim do mundo unipolar

Apoie o 247

Sputnik - O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que a operação especial da Rússia na Ucrânia marcou o fim do mundo unipolar.

"O início da operação especial na Ucrânia marcou o fim do mundo unipolar. A multipolaridade virou realidade. Os polos do mundo estão sendo claramente definidos", afirmou.

Segundo Sergei Shoigu, a principal diferença entre estes polos é que alguns respeitam os interesses dos Estados soberanos, levando em contas as características culturais e históricas dos países e povos, enquanto outros as ignoram.

O ministro russo também afirmou que a OTAN deixou cair a máscara, revelando sua natureza agressiva e consolidando sua reivindicação pelo domínio global.

"A OTAN deixou cair a máscara. A natureza agressiva do bloco deixou de ser ocultada atrás das palavras sobre a orientação exclusivamente defensiva das atividades da coalizão. Hoje, os documentos de planejamento estratégico da aliança consagram as reivindicações de domínio global", declarou.

Segundo o ministro, a segurança da Europa é hoje pior do que no auge da Guerra Fria.

"Na Europa, a segurança é pior do que no auge da Guerra Fria. As atividades militares da aliança [OTAN] passaram a ter uma orientação extremamente agressiva e antirrussa. Forças significativas dos EUA foram enviadas para o continente, e as forças da coalizão na Europa Central e Oriental aumentaram várias vezes", enfatizou.

Shoigu também destacou que a operação das forças russas acabou com o mito das "super armas" que o Ocidente estaria fornecendo à Ucrânia, e que supostamente seriam capazes de "virar o jogo" contra a Rússia.

As alegações sobre a possível utilização de armas químicas durante a operação na Ucrânia são absurdas, uma vez que estas armas foram destruídas na Rússia ainda em 2017, declarou Shoigu.

"As alegações sobre a possível utilização de armas químicas na Ucrânia são absurdas. Lembro a vocês que, ao contrário dos EUA, estas armas foram completamente destruídas em nosso país em 2017 como parte do cumprimento de obrigações internacionais. Ao mesmo tempo, as provocações com substâncias tóxicas se tornaram o cartão de visita das chamadas ONGs patrocinadas pelo Ocidente, como os Capacetes Brancos na Síria", ponderou.

