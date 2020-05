Sindicatos do Equador declaram greve contra uso de fundos da seguridade social no combate à Covid-19

Sputnik - O órgão é responsável pelo fornecimento de seguro universal obrigatório, e o governo pretende recorrer aos seus recursos para mitigar os efeitos da crise econômica provocada pela epidemia de Covid-19.

As medidas que afetam a autonomia do sistema de previdência social foram apresentadas no projeto de lei do orçamento pelo presidente Lenín Moreno, que deve ser apreciado pelo parlamento neste sábado (16).

"A Frente dos Trabalhadores Unidos e a Frente Popular estão reivindicando a proteção da autonomia do Instituto Equatoriano de Seguridade Social e a defesa dos recursos de suas afiliadas [...] convocando uma greve em 18 de maio, a partir das 10:00 [15:00 GMT] nos parques e nas ruas", disse Rosana Palacios, secretária da Frente Unida dos Trabalhadores, durante uma entrevista coletiva virtual realizada nesta sexta-feira (15).

A iniciativa é apoiada por associações camponesas, membros aposentados das forças armadas e o sindicato nacional de professores.

O governo equatoriano tem implementado políticas de austeridade em resposta à pandemia da Covid-19 e ao colapso dos preços do petróleo que prejudicou a economia do país.

