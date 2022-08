Singapura vai descriminalizar homossexualidade

Apoie o 247

ICL

SINGAPURA (Reuters) - Singapura descriminalizará o sexo entre homens, mas não tem planos de mudar a definição legal de casamento como sendo a união entre um homem e uma mulher, disse o primeiro-ministro Lee Hsien Loong neste domingo.

Grupos LGBTQ saudaram a decisão de Lee de revogar a Seção 377A do código penal, uma lei da era colonial que criminaliza o sexo entre homens, mas também expressaram preocupação de que a exclusão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ajudaria a perpetuar a discriminação.

Em seu discurso anual do dia nacional, Lee disse que a sociedade de Cingapura, especialmente os jovens da cidade-Estado, está se tornando mais receptiva aos gays.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acredito que essa é a coisa certa a se fazer, e algo que a maioria dos cingapurianos agora aceitará", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não ficou claro quando exatamente a Seção 377A será revogada.

Singapura se tornou o mais recente país asiático a se mover em direção ao fim da discriminação contra membros da comunidade LGBTQ.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2018, o mais alto tribunal da Índia descartou uma proibição --da era colonial-- ao sexo gay, enquanto a Tailândia tem recentemente se aproximado de legalizar uniões do mesmo sexo.

De acordo com a Seção 377A de Singapura, os infratores podem ser presos por até dois anos sob a lei, mas a medida não é aplicada atualmente de forma ativa.

Não há conhecimento de condenações por sexo consentido entre homens adultos há décadas e a lei não inclui sexo entre mulheres ou outros gêneros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros têm trazido diversos desafios legais na tentativa de derrubar a lei, mas nenhum teve sucesso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.