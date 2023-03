Sinofobia levará a conflito e confronto, diz diplomata chinês na ONU

Apoie o 247

247 - Um enviado chinês na ONU alertou na terça-feira (14), que a sinofobia por parte dos políticos levará a conflitos e confrontos.

Agora há pouco, circularam no Conselho de Segurança resumos de documentos com opiniões sobre a russofobia e sua relação com a crise da Ucrânia, disse Geng Shuang, vice-representante permanente da China nas Nações Unidas. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apontar que, já há algum tempo, os políticos de alguns países parecem ter contraído a condição de sinofobia."

Esses políticos estão cheios de preconceito e paranoia sobre a China, espalhando ansiedades e instigando tensões. Essa sinofobia é o resultado de mal-entendidos sobre a China, erros de julgamento estratégico e manipulação política, disse Geng Shuang em uma reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia no contexto da russofobia, informa a Xinhua.

A política de um país para com a China, se sequestrada pela sinofobia, só levará ao endurecimento da mentalidade do jogo de soma zero e contenção e repressão, resultando assim em conflito e confronto, disse Geng.

"O mundo já foi lançado ao caos pela crise na Ucrânia. Deveria ser criada outra crise para tornar o mundo irreconhecível?" - questionou.

