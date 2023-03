Síria condena EUA por roubar petróleo de vítimas do terremoto

Apoie o 247

HispanTV - O ministério das Relações Exteriores da Síria criticou, por meio de nota, o contínuo roubo e contrabando de petróleo sírio pelos Estados Unidos, que, aponta, não se importam com a necessidade urgente de energia que as vítimas do terremoto do mês passado têm, segundo informou a agência oficial SANA.

O governo sírio, que perdeu o controle da maioria dos poços de petróleo do país, denuncia a presença ilegal dos EUA em áreas ricas em petróleo e a considera uma violação absoluta de sua soberania. Em agosto, Damasco anunciou que as tropas estadunidenses roubaram 80% da produção de petróleo do país, equivalente a 66.000 barris por dia, no primeiro semestre de 2022.

Síria pede suspensão de sanções para ajudar vítimas do terremoto

A pasta também criticou a conferência de doadores organizada pela União Europeia (UE) para os afetados pelo terremoto de 6 de fevereiro, que devastou o noroeste do país, onde mais de nove milhões de pessoas foram afetadas e pelo menos 6.000 morreram.

Também acusou o bloco de "politizar" a assistência às vítimas da tragédia, ao não coordenar o evento com o governo do "país onde ocorreu o desastre" e ao não convidar "atores humanitários nacionais", como organizações organizações não governamentais sírias.

O fato de excluir Damasco do evento, acrescenta a nota de segunda-feira, está em consonância com a imposição de "medidas coercitivas ilegais, desumanas e imorais contra o povo sírio, inclusive os afetados pelo desastre".

O governo sírio enfatizou que a menor melhora nas condições humanas e de subsistência das vítimas requer uma vontade política honesta e a cessação imediata e incondicional da política ocidental de impor punições coletivas contra a nação síria.

O devastador terremoto de 7,8 graus na escala Richter deixou mais de 50.000 mortos na Síria e na Turquia e agravou a crise humanitária na Síria como resultado de 12 anos de guerra.

Enquanto toneladas de ajuda humanitária para as vítimas chegavam diariamente à Turquia, as sanções ocidentais impostas contra a Síria nos últimos doze anos impediram a chegada de qualquer assistência.

