Síria: defesa antiaérea repele ataque de Israel na região de Damasco

247 - As defesas aéreas do Exército Árabe Sírio responderam na quinta-feira, 22, (no horário local) a um ataque com mísseis israelenses nas proximidades de Damasco.

A Agência Estatal de Notícias Árabes da Síria (SANA) informou que os sistemas de defesa antiaérea da Síria repeliram os ataques.

Uma fonte militar afirmou à SANA que “por volta da 1h38 de hoje, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea com rajadas de mísseis da direção do Golã sírio ocupado, visando alguns pontos nas proximidades de Damasco".

Segundo a reportagem, o militar informou que a agressão “resultou em ferimentos de quatro soldados e algumas perdas materiais”.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel disseram que sirenes de alerta foram ativadas em Abu Karinat, uma vila israelense próxima à cidade de Dimona, onde está situado o centro de pesquisa nuclear de Israel.

Israel alega que atacou a Síria para responder uma suposta agressão do país.

