“Só podia ser você”, diz Angela Merkel após Bolsonaro pisar no pé dela

Incidente ocorreu no jantar entre líderes do G20 na noite de sábado (30/10)

Igor Gadelha, do Metrópoles - A chanceler alemã, Angela Merkel, brincou com o presidente Jair Bolsonaro após ele pisar no pé dela durante um jantar de líderes do G20, na noite desse sábado (30/10), em Roma.

Segundo auxiliares de Bolsonaro, ele estava andando de costas, quando, sem querer, pisou no pé da chanceler. “Só podia ser você”, respondeu Merkel, em tom de brincadeira, de acordo com relatos de fontes do governo brasileiro.

No jantar, como a coluna noticiou mais cedo, Bolsonaro se sentou ao lado da alemã, que deixará o cargo em breve, após 16 anos no poder. Eles também teriam conversado sobre a derrota, por 7 x 1, do Brasil para Alemanha na Copa de 2014.

