Sobe para 227 o número de mortos após terremoto no Haiti

Metrópoles - Um terremoto de magnitude 7,2, registrado neste sábado (14/8), deixou ao menos 227 pessoas mortas no Haiti, segundo balanço preliminar divulgado pela defesa civil do país. As cidades Cayes e Jérémie foram as mais afetadas pelo desastre. O abalo foi sentido também na República Dominicana, Cuba e Jamaica.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, lamentou as mortes e decretou estado de emergência por 30 dias no país.

“Meus sentimentos aos parentes das vítimas deste sismo que gerou tantas perdas de vidas humanas e materiais em vários departamentos do país”, escreveu Henry.

Mais cedo, um alerta de tsunami na região chegou a ser emitido, mas foi retirado pouco depois.

