Social-democratas conversam com verdes e liberais para formar governo na Alemanha

247 - O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) iniciou as conversas, nesta quinta-feira, 7, com o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático (FDP) para formar um governo de coalizão, diante da impossibilidade do partido de centro-esquerda formar um governo próprio, após vitória nas últimas eleições.

Co-líder do SPD, Norbert Walter-Borjans disse que os três partidos vão tentar sanar suas diferenças, "uma por uma", visando formar uma chamada coalizão "semáforo", em referência às cores das legendas. "Não queremos falar uns dos outros. Queremos falar uns com os outros", disse. "Tenho a intuição de que temos convicções comuns, que queremos levar o país adiante".

Nas últimas eleições, em setembro, o SPD venceu a democracia-cristã, de Angela Merkel, por 25,7% a 24,1%. O partido, no entanto, não assegurou mais da metade das cadeiras no Parlamento alemão e precisa, desta forma, de alianças para governar. Verdes e liberais terminaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar.

A União Democrata Cristã também pode buscar negociar com os partidos e, assim, tentar governar o próximo governo alemão. O SPD, no entanto, está à frente nas negociações.

